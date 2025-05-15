الشارقة يؤدي حصته التدريبية الثانية في سنغافورة استعدادا لنهائي "آسيا 2"

أدى فريق الشارقة لكرة القدم اليوم الخميس حصته التدريبية الثانية خلال معسكره الخارجي الحالي في سنغافورة استعدادا لمواجهة نظيره فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري الاحد المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا للأندية 2، المقرر على ملعب "بيشان"، فيما يؤدي الفريق تدريبه الختامي السبت المقبل على ملعب المباراة.

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" أن الاستعداد مستمر والجدية في أعلى مستوياتها، و"الملك" يُجري تدريبه الثاني في سنغافورة وسط تركيز كامل وتحضيرات متصاعدة لنهائي آسيا".

وبث النادي فيديو مصور يظهر خلاله الفريق وهو يؤدي تدريبه الثاني وسط جدية وروح معنوية عالية في أوساط اللاعبين تحضيرا للقاء المرتقب.