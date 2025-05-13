حطّم رقم فهد خميس.. فابيو ليما يصبح الهداف التاريخي لنادي الوصل

معاذ كمبال – أبوظبي

دوّن النجم الدولي فابيو ليما اسمه بأحرف من ذهب في سجلات نادي الوصل، بعدما أصبح اليوم 13 مايو 2025 الهدّاف التاريخي للفريق في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بتسجيله الهدف رقم 176 في مشواره مع «الإمبراطور» والذي جاء في شباك العروبة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الوصل 2-1 اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 24 من المسابقة.

وشكّل هدف التعادل الذي سجله ليما في الدقيقة 36 لحظة تاريخية كسر بها الرقم القياسي للأسطورة فهد خميس، الذي ظلّ متربعاً على عرش هدافي الوصل بـ175 هدفاً لما يقارب ثلاثة عقود خلال مسيرة امتدت 17 عاماً مع الوصل والمنتخب الوطني.

ومنذ وصوله إلى «زعبيل» في 2014، خاض ليما 11 موسماً بالقميص الأصفر، تحوّل خلالها إلى أيقونة كروية وجماهيرية بفضل أهدافه الحاسمة ومساهماته المؤثرة، أبرزها قيادة الفريق لتحقيق ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، ليعيد الوصل إلى منصات التتويج بعد غياب طويل.