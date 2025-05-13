رسمياً أنشيلوتي مدرباً لمنتخب البرازيل

عُيّن مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم،

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سيتخلى عن مهامه مع النادي الملكي نهاية هذا الموسم، مدرباً جديداً للمنتخب البرازيلي حتى مونديال 2026، وفقاً لما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، أمس.

وسيتولى ابن الـ65 عاماً الإشراف على أبطال العالم خمس مرات، في حين من المتوقع أن يخلفه في الريال، المدرب الشاب تشابي ألونسو، بعدما أكد الأخير رحيله عن فريقه الحالي باير ليفركوزن الألماني.