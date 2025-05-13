العين والوحدة والإمارات أبطال كرة «المراحل السنية»       

سجلت أندية العين والوحدة والإمارات أسماءها على لائحة أبطال المراحل السنية في بطولات اتحاد كرة القدم الموسم الحالي، بعدما فرضت فِرَقها الصغيرة حضوراً لافتاً، وخطفت الأنظار بمواهب المستقبل.

وظفر فريق العين بلقب دوري تحت 16 سنة (أ)، بفوزه على الوصل (5-1)، أول من أمس، على الملعب الفرعي لاستاد طحنون بن محمد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

وسجل أهداف «الزعيم» اللاعبون محمد رسول ديوب (هدفان)، وجفري بواكي، وليث مؤمن، ومحمد الدرعي، فيما سجل هدف الوصل اللاعب حسين يوسف أنور.

يذكر أن العين أنهى البطولة في الصدارة بـ59 نقطة، حصدها من الفوز في 21 مباراة، والتعادل في مباراتين، ولم يتلقَ الفريق أي خسارة طوال مشواره في المسابقة.

كما حصد العين لقب دوري تحت 14 سنة (أ) بعد فوزه على بني ياس (3-2)، السبت الماضي، في مباراة الجولة الأخيرة على ملعب فهد العويس على استاد خليفة في مدينة العين، وسجل أهدافه سعيد حمد، وكيداليو سا، ومامادي ماني، فيما سجل هدفي بني ياس، كرم ثابت، وأحمد الكيلاني.

وحسم العين البطولة بتصدره ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة، حصدها من الفوز في 22 مباراة، فيما خسر مباراتين، يليه شباب الأهلي ثانياً برصيد 54 نقطة، ثم الوصل ثالثاً برصيد 46 نقطة.

وتُوّج فريق الوحدة بدوري تحت 15 سنة (أ) بعد تعادله مع شباب الأهلي (1-1)، أول من أمس، على الملعب الفرعي لأكاديمية نادي الوحدة في الشهامة، وسجل هدف «أصحاب السعادة» حمزة محمد، فيما سجل هدف شباب الأهلي أوريو مبعلي.

وحقق الوحدة اللقب بصدارته للمسابقة برصيد 68 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط عن النصر (الوصيف)، وجاء شباب الأهلي ثالثاً برصيد 57 نقطة.

ونال فريق الإمارات لقب دوري تحت 15 سنة (ب) بفوزه على العروبة (7-0)، أول من أمس، على الملعب الفرعي لنادي الإمارات في رأس الخيمة.

وسجل أهداف «الصقور» اللاعبون ذياب علي (أربعة أهداف) وياسر عباس، ورضوان عطوان، وعبدالله البكر.

وحلَّ رأس الخيمة في المركز الثاني للمسابقة برصيد 53 نقطة، يليه الفجيرة ثالث ترتيب الدوري وله 47 نقطة.