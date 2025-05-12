العين يضاعف نزيف الشارقة.. ويشعل صراع «الوصيف»

ألحق فريق العين خسارة جديدة بمضيفه الشارقة، بعدما تفوق عليه بثلاثية نظيفة، اليوم الإثنين، على استاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليُشعل بذلك الصراع على مركز الوصافة قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وأصبح «الملك» الذي كان منافساً على لقب المسابقة، مهدداً بفقدان الوصافة، إذ تجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن الوحدة صاحب المركز الثالث بـ44 نقطة، ويطاردهما كذلك فريق الوصل الذي يملك 40 نقطة، بانتظار ما ستسفر عنه مباراته أمام العروبة عصر غدٍ الثلاثاء.

وجاءت خسارة «الملك» بعد أيام قليلة من فقدانه لقب كأس رئيس الدولة لمصلحة شباب الأهلي، لتزيد من أوجاعه، بعد أن فقد أيضًا فرصة المنافسة على لقب الدوري قبل أسبوع، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي ودّعها من الدور نصف النهائي، وذلك في وقت يعيش فيه مرحلة صعبة قبل مواجهته المرتقبة أمام ليون سيتي السنغافوري على لقب «دوري أبطال آسيا 2»، المقررة يوم الأحد المقبل.

واستغل «الزعيم» حالة التراجع الفني والمعنوي للشارقة، ونجح في فرض أفضليته منذ الدقائق الأولى، إذ افتتح المغربي سفيان رحيمي التسجيل في الدقيقة 33، قبل أن يضيف التوغولي لابا كودجو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 5+45، لينهي الشوط الأول متقدما بثنائية نظيفة.

وخلال الشوط الثاني، حاول الشارقة تقليص الفارق دون جدوى، في حين عزز «البنفسجي» تفوقه بالهدف الثالث الذي سجله البديل محمد عوض الله في الدقيقة 2+90، محققًا بذلك العين فوزًا ثمينًا رفع به رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، ومعززًا حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة خارجيًا، في حين تجمد رصيد «الملك» عند 45 نقطة في المركز الثاني.

وفي لقاء آخر، ودّع فريق دبا الحصن دوري أدنوك للمحترفين رسمياً، بعدما خسر على أرضه أمام ضيفه الوحدة بهدفين دون رد، سجلهما كل من فاكوندو دانيل في الدقيقة 53، وعمر خريبين في الدقيقة 90، ليمنحا «أصحاب السعادة» فوزًا ثميناً رفع رصيدهم إلى 44 نقطة، معززين بذلك موقعهم في المركز الثالث، ومواصلين المنافسة على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا. في المقابل، تجمد رصيد دبا الحصن عند 16 نقطة، ليهبط رسميًا إلى دوري الهواة.

وشهدت المباراة واقعة نادرة، تمثلت في حصول لاعب دبا الحصن، أليونا ندور، على بطاقة حمراء مباشرة بعد 15 ثانية فقط من دخوله أرضية الملعب، إذ حلّ بديلاً لزميله هيثم جويني في الدقيقة 64، لكن مشاركته لم تدم طويلاً، بعد أن ارتكب مخالفة عنيفة باستئناف اللعب من رمية تماس، موجّهًا ضربة بالمرفق إلى لاعب الوحدة ساشا إيفكوفيتش دون كرة، لينال على إثرها البطاقة الحمراء.

وفي مواجهة أخرى، فرض خورفكان تعادلاً مثيرًا على مضيفه بني ياس بنتيجة 3-3، في مباراة دراماتيكية احتضنها استاد الشامخة، ولم تُحسم نتيجتها إلا في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وافتتح بني ياس التسجيل مبكرًا عن طريق مهاجمه يوسف نيكتيه في الدقيقة 12، قبل أن ينجح خورفكان في إدراك التعادل سريعًا عبر إيكوي سواريس في الدقيقة 16. وعاد نيكتيه ليُعيد التقدم لأصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة 38، ثم وسّع الصربي لازار ماركوفيتش الفارق بالهدف الثالث في الدقيقة 58، ليبدو أن «السماوي» في طريقه لحصد النقاط الثلاث.

لكن خورفكان أظهر عزيمة كبيرة، وقلّص الفارق عن طريق شيكنا دومبيا في الدقيقة 60، قبل أن يخطف المغربي طارق تيسودالي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 8+90، مانحًا فريقه نقطة ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع خورفكان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل بني ياس إلى 26 نقطة في المركز الـ11، ليخرج رسميا من دائرة الهبوط، بعد تأكد هبوط دبا الحصن إلى دوري الدرجة الأولى.