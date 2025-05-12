«سلة الشارقة» تهزم الجزيرة بفارق 51 نقطة في «الكأس»

فاز فريق الشارقة لكرة السلة على ضيفه الجزيرة بفارق 51 نقطة، بنتيجة (117-66)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة «كأس الإمارات».

وبات الشارقة على بُعد خطوة من بلوغ الدور نصف النهائي، شريطة تجديده الفوز على الجزيرة في لقاء الإياب، المقرر له الخميس المقبل.

وعرف الشارقة كيفية تحقيق انتصاره العريض على الجزيرة، بنيل الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الثلاث الأولى بواقع (30-20 و35-13 و32-12)، فيما اكتفى الجزيرة بنيل أفضلية خجولة بنتيجة الفترة الأخيرة (21-20).

ويحلّ فريق البطائح، في السابعة من مساء اليوم، ضيفاً على الوصل، لحساب إياب الدور ربع النهائي، ويتطلع البطائح إلى تكرار فوزه ذهاباً بنتيجة (83-69) وحجز مقعده في نصف النهائي، فيما يسعى الوصل إلى رد الاعتبار، والفوز بفارق أكبر من 19 نقطة، لانتزاع بطاقة التأهل.