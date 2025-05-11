العاجل: الحكم الفرنسي فرانسوا قاد نهائي الكأس بلا أخطاء مؤثرة

قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، إن الحكم الفرنسي لتكسييه فرانسوا قاد المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، أول من أمس، بين شباب الأهلي والشارقة، من دون أي أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتيجة المباراة التي انتهت بفوز «فرسان دبي» 2-1، وتتويجه بالكأس الـ11 في تاريخه.

وأضاف العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «نهائي الكأس كان جميلاً في كل شيء، سواء على صعيد التحكيم أو الأداء الفني للاعبين من قبل الفريقين».

وتابع: «حكم المباراة كان على قدر الحدث الكبير، وتميز بوجوده قريباً جداً من الحالات التحكيمية، وكان حازماً في قراراته، في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة، حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمور في حال تساهل في الحالات التحكيمية، وكان الحكم متجاوباً مع طاقم التحكيم المساعد، وكذلك مع تقنية الحكم الفيديو (الفار)».

ووصف عبدالله العاجل الحكم الفرنسي بأنه من أفضل قضاة الملاعب الذين وجدوا في الفترة الأخيرة لإدارة مباريات في المسابقات المحلية، لأنه كان مهتماً مع طاقمه كاملاً بكل التفاصيل الخاصة بالمباراة، مشيراً إلى أنه حتى الحكم الرابع بدر بوجمهور قام بدوره على دكة الاحتياط للاعبي الفريقين، وكان له دور إيجابي في المباراة.

كما ضم طاقم التحكيم الذي قاد المباراة الحكمة الإماراتية الدولية المساعدة أمل جمال حكماً مساعداً احتياطياً، حرصاً من لجنة الحكام باتحاد الكرة على الاستعانة بالعنصر النسائي في التحكيم بمثل هذه المباريات. واعتبر العاجل وجود الحكمة المساعدة أمل جمال أنه يمثل إضافة للمباراة مع وجود قضاة ملاعب كبار، مشيراً إلى أن وجودها في حدث كبير مثل نهائي كأس رئيس الدولة يعطيها وبقية زميلاتها من العنصر النسائي في التحكيم دافعاً معنوياً كبيراً في هذا المجال.

يذكر أن المباراة شهدت استخدام اتحاد كرة القدم أحدث تقنيات التحكيم في المباراة النهائية، من بينها كاميرا خط المرمى مع خطوط تسلل افتراضية إلى جانب استخدام كاميرا الحكم، وهي مجهزة خصيصاً ليستخدمها الحكم أثناء المباراة لتسجيل مختلف الإجراءات الفنية المتخذة.