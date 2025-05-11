الحوسني: خسارة الكأس دافع لمصالحة جمهور الشارقة بلقب آسيا

أكد حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، أن خسارة فريقه أمام شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة بنتيجة 1-2، أول من أمس، لن تؤثر في معنويات «الملك» قبل خوض المباراة النهائية لبطولة «دوري أبطال آسيا-2»، التي ستجمعه مع ليون سيتي السنغافوري في 18 الشهر الجاري.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «الشارقة قدم ما عليه في المباراة أمام شباب الأهلي الذي كان نداً قوياً، وفي النهاية لم يكتب لنا الفوز، والخسارة لن تؤثر في الفريق بل ستكون دافعاً للاعبي الشارقة لمصالحة الجمهور، وتحقيق لقب بطولة مهمة وتاريخية تنتظر النادي أمام الفريق السنغافوري على اللقب القاري».

وعن سلسلة طويلة من المواجهات التي جمعت الشارقة وشباب الأهلي هذا الموسم، قال الحوسني: «المباريات السبع ضد شباب الأهلي كانت أقوى مباريات الموسم، وقدمنا كل ما لدينا من قوة وقتال في الملعب، ونبارك لشباب الأهلي الفوز في المباراة الأخيرة، ولكن الشارقة قادر على العودة والفوز في نهائي دوري أبطال آسيا لمصالحة الجمهور».

حارس الشارقة:

. شباب الأهلي كان نداً قوياً، وفي النهاية لم يكتب لنا الفوز بالكأس.