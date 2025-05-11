الشنقيطي: رباعية تاريخية لـ «فرسان دبي» في موسم صعب

شدّد رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم طلال الشنقيطي، على أن فوز «فرسان دبي» بأربعة ألقاب تاريخية من أصل ست بطولات جاء بعد موسم صعب، معرباً عن سعادته بالحصول على أغلى الألقاب «كأس رئيس الدولة» وفك الشراكة مع نادي الشارقة في عدد الانتصارات بالبطولة. ونجح شباب الأهلي في التتويج على حساب الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، أول من أمس، بعد الفوز 2-1 على استاد محمد بن زايد، ليصبح شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بالكأس بـ11 لقباً مقابل 10 ألقاب لـ«الملك».

وقال الشنقيطي لـ«الإمارات اليوم»: «بطولة كبيرة، أربع بطولات في الموسم شيء رائع جداً، ونجحنا في فك الشراكة مع فريق الشارقة ببطولة الكأس، إذ إن الموسم الحالي كان صعباً، ولكن تم إعداد الفريق بشكل جيد جداً، ووفرنا البدائل التي نجحت في صناعة الفارق، ليحقق الفريق في نهاية الموسم هدفه الرئيس وهو الفوز بهذا العدد من البطولات، وهو أمر رائع بالتأكيد، على الرغم من أن الطموح دائماً ما يكون أكبر، ولكنها كرة القدم».

وأضاف: «في نهاية الموسم سيكون هناك تقييم شامل للاعبين، وبحث آمال وتطلعات الجمهور خلال الفترة المقبلة، ونعلم أن الجمهور يبحث عن بطولة آسيوية، وسنعمل على ذلك، فهدفنا دائماً إسعاد الجمهور لأنه الرقم واحد، والوصول إلى هذا العدد من البطولات خلال موسم أمر رائع، وسنحاول تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة».

عبدالمجيد حسين: شباب الأهلي أظهر شخصية البطل أمام فريق متمرس في النهائيات

قال نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم عبدالمجيد حسين، إن «فرسان دبي» استحق التتويج بكأس رئيس الدولة بالفوز على الشارقة 2-1، مشيراً إلى أن الفريق أظهر شخصية البطل أمام فريق كبير ومتمرس في المباريات النهائية، مشدداً على أن الفوز يعتبر ثمرة عمل جماعي في الفريق وأسرة النادي، ما يجعل للفوز طعماً آخر.

وقال عبدالمجيد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة لم تكن سهلة، وسيطرنا عليها بشكل كامل، واللاعبون كانت لديهم الرغبة في العودة عقب التأخر في المباراة، وقدموا أداءً رائعاً واستحقوا الفوز في المباراة ليفرح الجمهور بهذا الفريق البطل القوي، وفي نهاية الموسم سيتم تقييم الأداء والمشاركات استعداداً للبطولات المقبلة». وأضاف: «شباب الأهلي ينتظره موسم صعب، إذ ستكون هناك مشاركة خارجية في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما يعني ضرورة الاستعداد الجيد وتقييم اللاعبين، وبحث الإيجابيات والسلبيات استعداداً لهذه المشاركات، ولكن بشكل عام الفوز بأربع بطولات من ست هذا الموسم أمر إيجابي، ويستحق جمهور شباب الأهلي ومحبوه الفوز بالألقاب التي تحققت».

طلال الشنقيطي:

. تقييم شامل للاعبين والعمل في نهاية الموسم، لبحث تطلعات الجمهور خلال الفترة المقبلة.