«نقطة» تفصل دبا والظفرة عن دوري المحترفين

بات فريقا دبا والظفرة على بعد نقطة واحدة من التأهل معاً إلى دوري أدنوك للمحترفين بعد وصول كل منهما إلى النقطة 50 على لائحة ترتيب دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بعد أن تعادل الأول مع حتا بدون أهداف، فيما فاز الظفرة على يونايتد 2-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27.

وسجل هدفي الظفرة الفرنسي موهامد لامين ياتارا في الدقيقتين (15 و20)، وأحرز هدف يونايتد خالد الجابري (62).

واستفاد دبا والظفرة من خسارة الفجيرة أمام مصفوت 2-3، وتعادل العربي مع غلف يونايتد 1-1، إذ تجمد رصيد الفجيرة (الثالث) عند 42 نقطة ولديه ثلاث مباريات متبقية، أما العربي الذي يمتلك الرصيد نفسه تبقت له مباراتين.

وسجل لفريق مصفوت العماني محمد المطروشي (18)، والغامبي أبريما جينغ (27)، وجاسم النقبي (45)، وللفجيرة الفرنسي إسماعيله سونك (29)، وعبدالله حسن (69)، وأحرز للعربي لاعب غلف يونايتد كليم سيمون خطأ في مرماه (90+1)، ولغلف يونايتد الهولندي لارس فيلدفيك (8).

وفي بقية المباريات، تعادل «غلف إف سي» مع الحمرية 1-1، حيث سجل للأول البوركيني مينونجو (57) وللثاني النيجري إبراهيم موسى هارونا (71)، وعلى الرغم من التعادل هبط «غلف إف سي» بوصوله للنقطة الثامنة، بينما أصبح رصيد الحمرية 26 في المركز الـ 12.

وتغلب الجزيرة الحمراء على «مجد» بهدف نظيف سجله البرازيلي ميديروس رافعاً رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ 11، وأصبح رصيد «مجد» 15 نقطة في المركز الـ13 ليتفادى الهبوط، فيما أصبح رصيد الحمرية 26 نقطة في المركز 12.



نتائج الجولة 27

دبا - حتا 0-0

الظفرة - يونايتد 2-1

مصفوت - الفجيرة 3-2

العربي - غلف يونايتد 1-1

«غلف إف سي» مع الحمرية 1-1

الجزيرة الحمراء - «مجد» 1-0