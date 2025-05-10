حمد المقبالي: فرحتي تضاعفت بعدما شاهدت الفرحة في عيون والدتي

صعد حارس مرمى شباب الأهلي المتألق، حمد المقبالي، إلى مدرجات ملعب محمد بن زايد، عقب انتهاء مباراة نهائي الكأس، أمس، للاحتفال مع والدته - التي حضرت إلى ملعب المباراة لمتابعة مباراة الشارقة رفقة أبنائها - بأغلى الكؤوس.

وفاز شباب الأهلي على الشارقة 2-1 وتوج باللقب رقم 11 في تاريخ مشاركاته في مسابقة كأس رئيس الدولة.

وقال حمد المقبالي، في تصريحات صحافية: «أهدي هذا اللقب إلى والدتي التي أدين لها بالفضل بما حققته هذا الموسم مع شباب الأهلي، فهي دائماً ما تدعمني وتدعو لي قبل كل مباراة، وفرحتي تضاعفت بعدما شاهدت الفرحة في عيونها».

وأضاف: «لقد حققنا لقباً مهماً أنهينا به موسماً صعباً كنا فيه الأفضل في كل البطولات، بشهادة الجميع، أعتقد أن جماهيرنا التي زحفت خلفنا تستحق تلك الفرحة التي ستعود بها إلى دبي».

وأكمل: «أنا سعيد لأنني حصدت أربعة ألقاب مع شباب الأهلي في الظهور الأول لي هذا الموسم، وهذا يدفعني لبذل مزيد من الجهد لنحافظ على ما قدّمناه هذا الموسم وفي المواسم المقبلة».