زمزم الحمادي.. تتدرب ملاكمة ومصارعة وجوجيتسو استعداداً لـ «المقاتلين المحترفين»

أكدت لاعبة الفنون القتالية زمزم الحمادي، أن انضمامها إلى رابطة المقاتلين المحترفين نقلة نوعية في مسيرتها، مبينة أنها تخوض تدريبات في ثلاث رياضات مختلفة هي الجوجيتسو والملاكمة والمصارعة، استعداداً لهذه الخطوة الكبيرة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها ستخوض مرحلة مهمة في مسيرتها الرياضية، مضيفة: «انضمامي إلى رابطة المقاتلين المحترفين شعور لا يوصف، ويُعد نقلة نوعية في مسيرتي، ويمثل فرصة لإثبات نفسي على مستوى عالمي، وأنا متحمسة جداً لهذه التجربة وأشعر بالامتنان لهذا الدعم الكبير الذي ألقاه حتى أصل إلى هذه المرحلة الاحترافية».

وتحدثت عن أبرز التحديات التي واجهتها بعدما اختارت رياضة الفنون القتالية، وقالت: «التحديات كانت كثيرة، منها التدريب المكثف، والمنافسة على مستوى عالمي تطلبت مني تضحية والتزاماً كبيرين».

وأشارت إلى أن الوصول إلى رابطة المقاتلين المحترفين تطلب منها خوض مشوار طويل، مضيفة: «بدأت في رياضة الجوجيتسو في سن مبكرة، وأحرزت ميداليات عدة على المستويين المحلي والدولي، وبعد سنوات من التمرين والتطور، شعرت بأن الوقت قد حان لأخوض تحدياً جديداً، فاخترت الفنون القتالية المختلطة لأنها أكثر شمولاً وتنوّعاً».

وعن نوع التحضيرات التي تحتاج إليها استعداداً لأول نزال لها في رابطة المقاتلين المحترفين، ذكرت زمزم الحمادي: «التحضيرات تشمل تدريبات تقنية في الجوجيتسو والملاكمة والمصارعة، إلى جانب تمارين اللياقة البدنية والتحمل الذهني، حيث أعمل مع مدربين محترفين من داخل الإمارات وخارجها، ونركّز على الجانب التكتيكي والبدني معاً».

أمّا بالنسبة إلى مستقبلها، فقالت: «أرغب في دخول مجال التدريب ولدي طموح كبير في تمكين الفتيات من دخول هذا المجال، إذ أطمح لافتتاح أكاديمية خاصة بي في المستقبل، وأن أكون مصدر دعم لكل فتاة تطمح لأن تصبح بطلة».

ووجّهت البطلة الإماراتية رسالة إلى الفتيات، وقالت: «كل تحدٍ هو فرصة، وكل تعب اليوم هو إنجاز الغد. الإصرار والالتزام والثقة بالنفس هي مفاتيح النجاح، وأنا هنا اليوم لأثبت أن الفتاة العربية قادرة على الوصول إلى العالمية».