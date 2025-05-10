النصر يجدد الفوز على الوحدة ويتأهل لنصف نهائي «كأس السلة»

جدد فريق النصر الفوز على منافسه الوحدة، وتغلب عليه بنتيجة (102-78) أول من أمس، في إياب الدور ربع النهائي من كأس الإمارات لكرة السلة، مع العلم أن النصر فاز ذهاباً في الخامس من الشهر الجاري (110-68).

إلى ذلك، افتتح البطائح مشواره بالفوز على ضيفه الوصل (83-69) في ذهاب الدور ربع النهائي، فيما يدشن الشارقة في السابعة والربع من مساء اليوم مشواره بلقاء الجزيرة.

وضرب النصر موعداً في الدور نصف النهائي مع شباب الأهلي الذي كان أول فرق البطولة التي أنهت مبارياتها في ربع النهائي، عقب نجاحه في الفوز على الظفرة ذهاباً وإياباً (97-64) و(118-63).

وينطلق الدور نصف النهائي يوم 21 الجاري، فيما تقام المباراة النهائية يوم 25 الجاري.