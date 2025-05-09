يوري سيزار ينتزع عرش «الملك» ويُتوّج شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة

حقق شباب الاهلي لقب بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد التفوّق على الشارقة، 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

فعلى استاد محمد بن زايد، فض «فرسان دبي» الشراكة التاريخية مع الملك ليتوج باللقب 11 في التاريخ، ويجمع بين لقبي كأس رئيس الدولة، وبطولة الدوري، والتي تُوج بها في الأسبوع الماضي، وقبل ثلاث جولات من الختام.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، 1-1، حيث تقدم الشارقة عن طريق ماركوس ميلوني بعد 14 دقيقة من البداية، قبل أن يُعادل يوري سيزار النتيجة «45+2».

وعاد يوري سيزار ليفرض نفسه نجما للقاء بتسجيله الهدف الثاني لمصلحة شباب الأهلي، وهدف الانتصار «64».

وقدم شباب الأهلي والشارقة، قمة مثيرة للغاية، شدت الجماهير منذ لحظاتها الأول، بدأها الفريق الأحمر ضاغطا في ظل أفضلية الاستحواذ له، فيما عمد الشارقة الى اعتماد الخطوط المتأخرة في منتصف ملعبه انتظارا لأي هفوة من دفاع شباب الأهلي للاعتماد عليها في التحولات العكسية.

وكاد بالا، أن يُسجل هدفا في وقت مبكر، عندما جرب حظه من تسديدة من خارج المنطقة لكنها مرت بجانب المرمى.

وعاقب الشارقة شباب الأهلي على سيطرته دون فاعلية، إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت عند لوان بيريرا، فوزع كرة أرضيه الى زميله ميلوني، انقض عليها قبل بيلانيتش، لتضرب بالقائم قبل أن تستقر في المرمى، وسط اعتراض من جانب لاعبي شباب الأهلي على الحكم الفرنسي بداعي وجود خطأ لمصلحة المدافع سانتوس، قبل الهدف لكن من دون جدوى.

وعاني شباب الأهلي الامرين من الوصول إلى مرمى الحارس عادل الحوسني، في ظل التنظيم الدفاعي المميز والذي نهجه مدربه أولاريو كوزمين، فحضر تهديدا وحيدا من جانب سردار آزمون، قبل أن يتدخل شاهين عبد الرحمن، لإبعاد الخطورة عن مرماه.

وواصل الشارقة اللعب على المرتدات فوصلت الكرة الى عثمان كامارا، في وضعية أفضل من ممتازة لكنه سدد الكرة في المدافع بيلانيتش.

ووجد شباب الأهلي ضلته في الضربات الثابتة، حينما سدد يوري سيزار كرة من خارج الصندوق، بعد خطأ تحصل عليه ليضعها في مكان صعب على حارس الشارقة.

وضاعت على شباب الأهلي بعدها فرصة ذهبية للتقدم، حينما لعب رينان كرة رأسية وهو على بوابة المرمى، مرت بجانب القائم.

ولم يكتف رجال المدرب البرتغالي باولو سوزا، بما قدموه في نهاية الشوط الأول، بل واصلوا تقدمهم في الحصة الثانية، وسنحت لهم أولى الفرص من تسديدة كارتابيا، والتي علت العارضة.

وأسفرت أفضلية شباب الأهلي عن إدراك هدف التقدم بعد مجهود فردي مميزا قام به يوري سيزار، والذي توغل وسط دفاعات الشارقة، وسدد كرة زاحفة، خدعت الحارس وسكنت على يساره.

وكاد الشارقة أن يُدرك التعادل سريعا بنيران صديقة، حينما سدد كايو ليما كرت ارتطمت في المدافع رينان، وغيرت اتجاهها، بيد أن الحارس حمد المقبالي، أنقذ الموقف.

وتدخل مدرب الشارقة، بإجراء تغيرين، دفعة واحدة بنزول فراس بالعربي، وماجد راشد، على حساب محمد عبد الباسط، وماجد حسن، فتحسن أداء فريقه على المستوى الهجومي، عندما سدد خالد الظنحاني، كرة لمست الشباك من الخارج.

ولعب حارس شباب الاهلي حمد المقبالي، دور البطولة في اللحظات الحاسمة من عمر المباراة، حينما أنقذ تسديدة غيلهيرم بيرو، والتي أطلقها من داخل منطقة الست ياردات.