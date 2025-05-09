أمل جمال ضمن طاقم نهائي الكأس بين شباب الأهلي والشارقة

ضم طاقم تحكيم نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم المقررة اليوم الجمعة بين شباب الأهلي والشارقة بقيادة الحكم الدولي الفرنسي لتكسييه فرانسوا، الحكمة الدولية في كرة القدم، الإماراتية أمل جمال كحكم مساعد احتياط.

وضم الطاقم التحكيمي أيضا كلا من كلا من الحكمين المساعدين موجنييه سيريل ورحموني مهدي، بجانب بدر بو جمهور حكما رابعا، وبريسارد جيروم حكم فيديو، ومحمد سالم حكم فيديو مساعد.

يذكر أن الحكمة أمل جمال الحاصلة على الشارة الدولية في التحكيم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا» شاركت من قبل في العديد من المباريات في الدوري الإماراتي لكرة القدم وغيرها من المسابقات محليا وخارجيا.