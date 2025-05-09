بالا: تفاصيل صغيرة ستصنع الفارق.. وشاهين: نتوقّع مباراة صعبة

قال لاعب شباب الأهلي، غويلهرم دا سيلفا بالا، إنه متحمس للغاية لخوض نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة، في المباراة المقررة اليوم، مبيناً أن التفاصيل الصغيرة ستنصع الفارق في اللقاء، الذي سيُقام على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وأضاف بالا، في مؤتمر صحافي عقد أمس: «نعرف بعضنا جيداً، نلعب أمام الشارقة للمرة السابعة هذا الموسم، لذلك المباراة ستكون معقدة، والتفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق، ونتمنّى أن ننهي الموسم بإضافة كأس رئيس الدولة إلى قائمة ألقاب شباب الأهلي».

وعن خسارة شباب الأهلي أمام الوصل، في المباراة التي أقيمت أخيراً، ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين، قال: «هذه هي أول خسارة لنا في الموسم، وهي من الماضي، ونحن نخوض مباراة مختلفة».

من جانبه، عبر لاعب الشارقة، شاهين عبدالرحمن، عن حماسه للنهائي أيضاً، وقال إن «الملك» جاهز لتقديم كل ما لديه، مشدداً على أنه لا يوجد عذر للاعبي الفريق في حال خسارة اللقب.

وأوضح في المؤتمر الصحافي: «نتوقّع أن تكون المباراة صعبة، ونحن جاهزون لهذه المباراة، والمطلوب منا أن نقدم كل ما لدينا، وأن نركّز على عدم ارتكاب أخطاء، ونتمنّى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز».

وأشار إلى أن خسارة فريق الشارقة قبل خوض النهائي، أمام الوحدة في الدوري ضمن الجولة الـ23 بنتيجة 3-صفر، لن تكون مؤثرة في أداء اللاعبين، مبيناً أن «مباراة اليوم مختلفة، ولها حسابات خاصة».