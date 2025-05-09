كوزمين: أتمنى إنهاء مسيرتي مع الشارقة بـ «لقب»

شدد مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، على أن خوضه نهائي كأس رئيس الدولة يعد لحظة خاصة بالنسبة له، متمنياً أن ينهي مسيرته مع «الملك» بحصد لقب جديد قبل انتقاله لتدريب المنتخب الوطني، في يونيو المقبل.

وقال كوزمين، أمس: «نشعر بالفخر بتأهلنا إلى النهائي، بالتأكيد هي أغلى البطولات بالنسبة لنا، والفضل يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق على مدار الموسم، ليس لدينا ما نخسره، سنلعب من أجل فرصتنا في تحقيق اللقب، ونقاتل حتى النهاية».

وأضاف: «المباريات النهائية لها طابع خاص، والأمور المعنوية والذهنية جيدة جداً، لدينا الخبرة الكبيرة لخوض هذا النوع من المباريات، ونعلم أن المهمة ستكون صعبة أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي، الذي يعد ضمن الأفضل في الدولة، ولكن لا يوجد شيء مستحيل».

وزاد: «كل مباراة أعيشها مع فريق الشارقة هي لحظة خاصة بي، هذا هو النهائي الثالث لي مع الفريق، وأتمنى من كل قلبي أن ننجح في تحقيق اللقب، الأمر لا يخصني فقط، فاللاعبون هم الأهم، لأنهم هم من صعدوا بالفريق إلى النهائي، أما بالنسبة لنا كجهاز فني فمشاركتنا بسيطة في هذا الإنجاز».

وأشاد بالمدرب باولو سوزا، وقال: «نلعب أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي، ويقوده مدرب مثل باولو سوزا، الذي أعتبره مصدر إلهام لي، وأنا أعرفه قبل قدومه إلى كرة الإمارات».