سوزا: الشارقة شرس.. وكوزمين مدرب كبير

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن خوضه نهائي كأس رئيس الدولة يعد حدثاً استثنائياً بالنسبة له في أول موسم له مع الفريق، مشدداً على صعوبة مواجهة الشارقة للمرة السابعة في الموسم الحالي، ووصفه بأنه فريق شرس، ويحرز الأهداف من أقل عدد من الفرص التي يحصل عليها.

وقال سوزا، في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، أمس، في استاد محمد بن زايد في أبوظبي: «سعيد بوجودي في نهائي كأس رئيس الدولة، وهي البطولة الأكثر أهمية في كرة الإمارات، وبالتأكيد لا يوجد أكثر جمالاً من تأهل فريقي شباب الأهلي والشارقة إلى النهائي، بعدما قدما مستويات جيدة طوال الموسم».

وأشاد بالمدرب أولاريو كوزمين، وقال: «شرف كبير لي أن ألعب مباراة جديدة، أمام مدرب كبير مثل أولاريو كوزمين، لديه خبرة كبيرة في الدولة، وتاريخ رائع وأتمنى له التوفيق في مهمته المقبلة مع منتخب الإمارات».

وأضاف: «نعرف بعضنا بشكل جيد جداً، خصوصاً أنها هذه المباراة

هي السابعة التي تجمع الفريقين في الموسم الحالي».

وتابع: «الشارقة فريق شرس ولديه الحزم في كل الهجمات وطريقة اللعب، ويحتاج إلى القليل من الفرص من أجل إحراز الأهداف، كما أنه منظم بشكل كبير في خط الدفاع، ويمتلك لاعبوه مهارات كبيرة في تنفيذ الهجمات المرتدة».

وأردف: «نرغب في الحصول على لقب جديد، حتى يصبح موسماً تاريخياً بالنسبة إلى شباب الأهلي».