نهائي مونديال السيدات 2027 على ملعب ماراكانا

يستضيف ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وكشف «فيفا» عن الملاعب الثمانية المضيفة للمنافسات، وهي ريو دي جانيرو، ساو باولو، برازيليا، بيلو هوريزونتي، بورتو أليغري، سالفادور، فورتاليزا، ريسيفي، وسبق للملاعب الثمانية استضافة مباريات كأس العالم للرجال عام 2014، ووقتها استضاف ملعب ماراكانا المباراة النهائية التي فازت بها ألمانيا على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد.

وكان ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي مسرحاً للهزيمة التاريخية، التي مُني بها البلد المضيف، أمام ألمانيا 1-7 في نصف النهائي.