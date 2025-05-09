شباب الأهلي يقسو على الظفرة ويتأهل إلى نصف نهائي «كأس السلة»

قسا فريق السلة في نادي شباب الأهلي على ضيفه الظفرة، بالفوز عليه بفارق 55 نقطة، بنتيجة (118-63)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح إياب الدور ربع النهائي في مسابقة «كأس الإمارات»، مع العلم أن شباب الأهلي فاز على البطائح في لقاء الذهاب بواقع (97-64).

وبات شباب الأهلي أول الفِرَق التي تحجز مقعدها في الدور نصف النهائي الذي ينطلق في 21 مايو الجاري، وينتظر خلاله الفائز من لقاء النصر والوحدة.

ولم يجد شباب الأهلي صعوبة في كسره حاجز الـ100 نقطة، وتحقيقه فوزه الكبير على الظفرة، بعد أن نال الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربع بواقع (31-9 و31-30 و21-15 و35-9).

وفي سياق منفصل، أعلن دوري «سوبر غرب - آسيا» جدول مباريات الدور النهائي «فاينال 8» المقام في العاصمة اللبنانية بيروت، من 10 حتى 18 مايو الجاري، ويدشن خلالها شباب الأهلي «بطل المنطقة الخليجية» مشواره يوم 11 الجاري بلقاء فريق «تاميل نابو» الهندي، لحساب المجموعة الثانية، على أن يخوض ثاني مبارياتها يوم 13 بلقاء القادسية الكويتي، ويختتم مشواره بدوري المجموعات يوم 15 الجاري أمام «تابيات» الإيراني.

يذكر أن دوري «سوبر غرب - آسيا» يؤهل أصحاب المركزين الأول والثاني بشكل مباشر إلى نهائي دوري أبطال آسيا.