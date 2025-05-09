نعمت عباس: تطوير الحارس المواطن أقل كلفة من استقطاب «الأجانب»

أكد المدرب السابق لحراس المرمى في نادي الوصل، العراقي نعمت عباس، تمتع فرق المراحل السنية في أندية الدولة بحراس مرمى موهوبين، ويتمتعون بمواصفات فنية وبدنية تساعدهم على أن يصبحوا حراساً أكفاء في المستقبل القريب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «خلال متابعاتي لمباريات في دوريات المراحل السنية، وجدت أن عدداً غير قليل من المواهب المواطنة في مركز حراسة المرمى، يتمتع بالطول، والجسم الذي يناسب حراس المرمى، ومعظمهم يطمح إلى أن يكون حارساً مميزاً، لذلك فإن تطويرهم ورعايتهم سيمهدان لوجود نخبة من الحراس المميزين في الفترة المقبلة». وأضاف: «لتطوير الحراس الموهوبين، فإن من الضروري الاستعانة بمدربين لحراس المرمى على مستوى عالٍ من الكفاءة، نظراً إلى أهمية تأسيس الحراس الصغار بصورة فنية وذهنية بدرجة ممتازة، ما سيساعدهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم»، مؤكداً أن اكتشاف حراس المرمى الموهوبين وتطويرهم يجب أن يكونا ضمن الأولويات لدى إدارات الأندية، التي من شأنها أن تخفف عنها المصروفات المالية التي تنفقها في استقدام الأجانب.

وأوضح: «الإنفاق على اكتشاف وتطوير حراس المرمى من المواهب المواطنة أقل كلفة بكثير من استقطاب حراس مرمى مقيمين للعب في المراحل العمرية الصغيرة»، مشيراً إلى أن أندية كثيرة بالدولة نجحت في النهوض بحرّاس المرمى، بعد تطبيقها المواصفات العالمية في اكتشافهم وتطويرهم، وأسفر ذلك عن وجود مواهب مميزة في الساحة الكروية الإماراتية.

وأكد أن «حارس مرمى منتخب الناشئين ونادي الوصل، محمد ناصر، سيكون له مستقبل مبهر في الكرة الإماراتية، بعد نجاحه مع منتخب الناشئين في التأهل لكأس العالم المقبلة، وأعتز بأنني درّبته عندما كان عمره 10 سنوات».