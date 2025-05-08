سوزا: الشارقة شرس في الهجمات وطريقة اللعب.. وكوزمين يرى خطورة شباب الأهلي في "الكرات الثابتة"

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا أن خوضه نهائي كأس رئيس الدولة يعد حدثاً استثنائياً بالنسبة له في أول موسم له مع، مشدداً على صعوبة مواجهة الشارقة للمرة السابعة في الموسم الحالي، ووصفه بأنه فريق شرس ويحرز الأهداف من أقل عدد من الفرص يحصل عليها، فيما قال درب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين أن خطورة شباب الأهلي في "الكرات الثابتة".

وتفصيلا قال سوزا في مؤتمر صحافي، في استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إنه: "سعيد بوجودي في نهائي كأس رئيس الدولة، وهي البطولة الأكثر أهمية في كرة الإمارات وبالتأكيد لا يوجد أكثر جمالاً من تأهل فريقي شباب الأهلي والشارقة إلى النهائي بعدما قدما مستويات جيدة طوال الموسم".

وأشاد بالمدرب أولاريو كوزمين، وقال: "شرف كبير لي أن ألعب مباراة جديدة، أمام مدرب كبير مثل أولاريو كوزمين، لديه خبرة كبيرة في الدولة، وتاريخ رائع وأتمنى له التوفيق في مهمته المقبلة مع منتخب الإمارات".

وأضاف: "نعلم بعض بشكل جيد جداً خصوصاً أنها هذه هي المباراة السابعة التي تجمع الفريقين في الموسم الحالي".

وتابع: "الشارقة فريق شرس ولديه الحزم في كل الهجمات وطريقة اللعب، ويحتاج إلى القليل من الفرص من أجل إحراز الأهداف، كما أنه منظم بشكل كبير في خط الدفاع، ويمتلك لاعبوه مهارات كبيرة في تنفيذ الهجمات المرتدة".

وأردف: ""نرغب في الحصول على لقب جديد، حتى يصبح موسماً تاريخياً بالنسبة إلى شباب الأهلي".

وأشار إلى صعوبة اللقاء، وقال: "هي مباراة خاصة للفريقين، وما أنتظره من اللاعبين أن يظهروا بمستواهم الذي تعودنا عليه، وأن يكون لديهم الشغف، وأن نسيطر على مجريات اللعب، ويكون لديه الشراسة لاستعادة الكرة عندما يمتلكها فريق الشارقة".

أما بالنسبة إلى اعتماد شباب الأهلي على الكرات الثابتة في إحراز الأهداف، قال: "اللعب على الكرات الثابتة من أبرز الأشياء التي تميز شباب الأهلي، ونتدرب عليها بالفعل، إلى جانب الطرق الأخرى لإحراز الأهداف، حيث إنه في جميع الدوريات العالمية تعد الكرات الثابتة من الخطط المهمة لإحراز الأهداف وتحقيق الانتصارات".

وشدد على أن الفوز بالكأس أهم من الأداء، وقال: "مقياس لأي عمل والمعيار الأساسي هو تحقيق الفوز، هي مباراة واحدة يجب أن نركز فيها لتحقيق اللقب".

وعن مشاركة بالا، قال: "لا يوجد مجال للشك أنني سعيد بوجود عدد كبير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وبالا لاعب مهم جداً، يتطور فنياً ويقدم مستويات جيدة جداً، وأتمنى أن أستمر في تدريبه لفترات طويلة لما يمتلكه من إمكانات رائعة".

من جهته شدد مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين على أن خوضه نهائي كأس رئيس الدولة يعد لحظة خاصة بالنسبة له، متمنياً أن ينهي مسيرته مع "الملك" بحصد لقب جديد قبل انتقاله لتدريب المنتخب الوطني في يونيو المقبل.

وقال كوزمين في مؤتمر صحافي، إنه "نشعر بالفخر بتأهلنا إلى النهائي، بالتأكيد هي أغلى البطولات بالنسبة لنا والفضل يعود إلى الجهود الكبير التي بذلها الفريق على مدار الموسم، ليس لدينا ما نخسره، سنلعب من أجل فرصتنا في تحقيق اللقب، ونقاتل حتى النهاية".

وأضاف: "المباريات النهائية لها طابع خاص، والأمور المعنوية والذهنية جيدة جداً، لدينا الخبرة الكبيرة لخوض هذا النوع من المباريات، ونعلم أن المهمة ستكون صعبة أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي، الذي يعد ضمن الأفضل في الدولة، ولكن لا يوجد شيء مستحيل".

وتابع: "هذه هي المباراة السابعة التي تجمع الفريقين خلال الموسم الحالي، لذلك كل شيء واضح، أتمنى أن تكون مباراة ممتعة".

وواصل: "في جميع المباريات التفاصيل الصغيرة لها أهمية كبيرة، وأعتقد أنه مع التقارب في المستوى بين الفريقين، يجب أن يكون التركيز بدرجة أكبر على كل شيء، وبالتأكيد شباب الأهلي يتميز في الكرات الثابتة، وبشكل عام هو جاهز من جميع الجوانب، ومن جانبنا يجب أن نمتاز على مستوى الانضباط داخل الملعب، والدقة ولا نرتكب أخطاء أمام لاعبي المنافس".

وزاد: "كل مباراة أعيشها مع فريق الشارقة هي لحظة خاصة بي، هذا هو النهائي الثالث لي مع الفريق، وأتمنى من كل قلبي أن ننجح في تحقيق اللقب، الأمر لا يخصني فقط، ولكن اللاعبون هم الأهم، لأنهم هم من صعدوا بالفريق إلى النهائي، أما بالنسبة لنا كجهاز فني مشاركتنا بسيطة في هذا الإنجاز".

وأشاد بالمدرب باولو سوزا، وقال: "عندما تلعب أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي يقوده مدرب مثل باولو سوزا الذي أعتبره مصدر إلهام لي، وأنا أعرفه قبل قدومه إلى كرة الإمارات".

وأوضح: "تابعت مباراتي الفريقين في دوري أبطال آسيا 2، لدراسة المزيد من التفاصيل عن المنافس، ومن الطبيعي أن كل فريق سيبذل كل ما لديه وسيستعد بأفضل طريقة لتحقيق الفوز باللقب".

وزاد: "يجب أن يقدم اللاعبون 120% من مستواهم وجهدهم خلال المباراة، لزيادة حظوظهم في تحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته بالحديث عن تفوق شباب الأهلي نفسياً بعد فوزه بلقب الدوري، قال: "حسم الدوري لصالح شباب الأهلي كان مسألة وقت فقط، أما بالنسبة للتجهيز النفسي أراه أمر معقد جداً، لأن يوم المباراة يعد استثنائياً، حيث إن اللاعب على مدار مسيرته يحصل على هذه الفرصة لمرات قليلة والأمر نفسه بالنسبة إلى المدربين، لذلك التحفيز والتركيز أمر مهم ويجب أن يكون في أعلى المستويات، ويجب على كل لاعب أن يتخطى أفضل ما يقدمه في أي مباراة أخرى".