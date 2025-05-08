الزمالك يقيل بيسيرو.. ويعيّن الرمادي مدرباً

أقال نادي الزمالك مدربه البرتغالي، جوزيه بيسيرو، أمس، بعد تراجع نتائجه واحتلاله المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

وكتب النادي في موقعه الرسمي «اتفاق بين الزمالك وجوزيه بيسيرو على فك الارتباط بالتراضي».

وكشف مصدر في مجلس إدارة النادي، أن أيمن الرمادي سيخلف بيسيرو في تدريب الفريق بصورة مؤقتة.

وخرج الزمالك مع بيسيرو من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية)، كما يحتل الفريق المركز الثالث في الدوري المصري بفارق سبع نقاط عن بيراميدز المتصدر، وست نقاط خلف غريمه الأهلي، فيما وصل الزمالك إلى المباراة النهائية لكأس مصر، حيث يواجه بيراميدز يوم الخامس من يونيو المقبل.