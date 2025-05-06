اقتحام الجماهير للملعب يلغي مباراة بالدوري الكولومبي

توقفت مباراة أونيون ماجدالينا وضيفه أونسي كالداس في الدوري الكولومبي الممتاز لكرة القدم، في الدقيقة 80، أول من أمس، بعد اقتحام جماهير صاحب الأرض ملعب سييرا نيفادا في سانتا مارتا.

واقتحم عدد كبير من المشجعين أرض الملعب في الدقيقة 80، عندما كان الفريق المضيف ماجدالينا متأخراً بهدف دون رد، أحرزه مهاجم أونسي كالداس، دايرو مورينو .

واضطر الحكام واللاعبون إلى العودة لغرف تبديل الملابس، بينما ركض المشجعون عبر الملعب، وفي خضم هذه الفوضى تردد أن

مدرب أونسي كالداس، هرنان داريو هيريرا، وأحد جامعي الكرات تعرضا للاعتداء.