«ديزرت فلاور» تُتوّج بسباق «1000 غينيز» الإنجليزي

تُوّجت المهرة «ديزرت فلاور»، أمس، بطلة لسباق «1000 غينيز» الإنجليزي على مضمار «نيوماركت»، وأكملت رباعية تاريخية لفريق «غودولفين» العالمي، بالفوز بأربعة انتصارات كلاسيكية في غضون يومين في قارتين.

وجاء انتصار «ديزرت فلاور»، بإشراف مدربها شارلي آبلبي، بعد ساعات من الإنجاز التاريخي غير المسبوق لفريق «غودولفين» وتتويجه مع المهر سوفرينتي، بإشراف المدرب وليام موت، بلقب «كنتاكي ديربي» الشهير، واستضاف نسخته الـ151 مضمار شرشل داونز الأميركي، وسبقه قبل 24 ساعة على مضمار «نيوماركت» بتتويج «رولينغ كورت»، بإشراف المدرب آبلبي، بلقب «2000 غينيز الإنجليزي»، الذي أتبع في غضون ساعات بتتويج المهرة «غود شير» فريق «غودولفين»، والمدرب براد كوكس لقب «كنتاكي أوكس» في «شرشل داونز».

وواصلت الإنجازات الإماراتية فرض حضورها في ختام مهرجان الـ«غينيز»، بحصدها ثلاثة انتصارات، فإلى جانب إنجاز «ديزرت فلاور»، تمكنت المهرة «فلكية» بشعار شادويل، وإشراف المدرب أوين باروز، من الفوز بلقب الشوط الافتتاحي «بريتي بولي ستيكس» المخصص للمهرات لفئة «القوائم» لمسافة 2000 متر عشبي، وأتبع بسطوع نجم خيول «غودولفين» التي يُشرف على تدريبها شارلي آبلبي، بفوز المهرة «سيندريلاز دريم» بلقب الشوط الثاني «داهاليا ستيكس» الذي خصص للأفراس والمهرات من الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1800 متر عشبي.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية الحفاظ على قدرات المهرة «ديرزت فلاور» خلال المراحل الأولى من سباق «1000 غينيز الإنجليزي»، والبقاء على مقربة من كوكبة المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراتها الاندفاعية في 300 متر الأخيرة، متجاوزة منافساتها نحو الصدارة، قاطعة خط نهاية السباق الذي امتد لمسافة 1600 متر عشبي، في زمن بلغ دقيقة و36 ثانية و81 جزءاً من الثانية، بفارق طول عن أقرب منافساتها المهرة «فلايت»، بإشراف المدرب أولي سانغستر، وقيادة الفارس أوشن مورفي لتحل في المركز الثاني، وحلت ثالثة ممثلة قطر المهرة «سيمرينغ» بشعار «الشقب للسباقات»، وإشراف المدرب ذاته أولي سانغستر، لكن بقيادة الفارس ديلان براون.

المهر سوفرينتي يُهدي «غودولفين» اللقب الأول في «كنتاكي ديربي»

المهر سوفرينتي بشعار فريق «غودولفين» في صدارة المتسابقين. من المصدر

أهدى المهر سوفرينتي فريق «غودولفين» العالمي، إنجازه الأول تاريخياً في سباق «كنتاكي ديربي» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» بفوزه، أمس، في السباق الذي أقيم على مضمار «شرشل داونز» الأميركي.

وجاء إنجاز سوفرينتي في النسخة الـ151 ليمنح فريق «غودولفين» أول انتصار بعد ثلاثة عقود من المحاولات في السباق العريق.

وحقق سوفرينتي الفوز بإشراف المدرب ويليام موت، وقيادة الفارس جونيور ألفارادو، وقطع مسار السباق الممتد لـ2000 متر رملي في زمن بلغ دقيقتين وثانيتين و31 جزءاً من الثانية، بفارق 1.5 طول عن الجواد الأميركي جورناليزم، بإشراف المدرب مارك ماكارثي وقيادة الفارس أومبيرتو ريسبولي.

وعلق مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» بالولايات المتحدة، مايكل باناهان، على إنجاز سوفرينتي بقوله في تصريحات صحافية: «حققنا في اليوم الافتتاحي للمهرجان الفوز في سباق (الأوكس)، ثم أضفنا لقب (الديربي) الذي لم يسبق لنا الفوز به، والمدرب وليام موت أحد أقدم المدربين المتعاونين معناً، وله رمزية رائعة تربطه بدبي، كونه أرسل الجواد الأميركي (سيغار) للفوز في أول نسخة من (كأس دبي العالمي) في عام 1996، واليوم يعود ليمنح فريق (غودولفين) أول فوز تاريخي في (كنتاكي ديربي)، في إنجاز يفوق الوصف».

بدوره، قال المدرب وليام موت: «رأيت سوفرينتي يبدأ الهجوم من علامة نصف الميل، ثم فقدت رؤيته قليلاً حتى علامة 600 متر، لكنه عوّض كثيراً من الفارق بسرعة مذهلة، إنه جواد استثنائي ينتمي إلى مؤسسة رائدة، لا أستطيع الإشادة به بما يكفي، ولا بالفريق الذي أشرف عليه منذ البداية ووفّر له كل عوامل النجاح. إنه شعور رائع، وأظن أن استيعاب ما حدث سيستغرق وقتاً».