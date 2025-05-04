مدرب عجمان: هبوط العروب لا يعكس مستواه الفني

شدد مدرب نادي عجمان، الصربي غوران، على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع مباراة العروبة المقررة غداً في ختام الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، أمس: «هبوط العروبة ووجوده في المركز الأخير لا يعكسان المستويات القوية التي كان يُقدمها خصوصاً في الفترة الأخيرة، وعلينا أن نكون حذرين في كل أوقات المباراة لكي نخرج بالنقاط الثلاث». وأضاف: «كانت التحضيرات التي سبقت المباراة مثالية، وكان لدينا خمسة تدريبات عملنا من خلالها على تصحيح أخطاء مباراة الشارقة الماضية التي خسرنا فيها برباعية، وأؤمن كثيراً بفريقي وقدرته على العودة أمام أي فريق».

من جهة أخرى، اقترب لاعب الوسط الدولي عصام فايز من العودة إلى تشكيلة البرتقالي بعد تعافيه من الإصابة.