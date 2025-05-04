شباب الأهلي يواجه الظفرة في كأس الإمارات لكرة السلة

يستقبل فريق شباب الأهلي نظيره الظفرة عند الساعة السابعة والربع من مساء اليوم في افتتاح ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الإمارات لكرة السلة، ثالثة مسابقات الموسم الحالي لمرحلة الرجال، فيما يتقابل غداً النصر «حامل اللقب» مع ضيفه الوحدة، على أن تستكمل مرحلة الذهاب يومي الخميس والسبت المقبلين، بمواجهتي البطائح ومضيفه الوصل، والجزيرة أمام الشارقة على صالة الأخير.

ويسعى شباب الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية في كأس الإمارات بطموح حصد أول ألقابه المحلية لهذا الموسم بعد تتويجه منتصف الشهر الماضي بلقب دوري سوبر غرب آسيا، خصوصاً أن الموسم الحالي شهد هيمنة لفريق نادي الشارقة بتتويجه بثنائية بطولتي كأس الاتحاد والدوري العام.

وأسفرت قرعة كأس الإمارات عن تحديد خريطة مباريات الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ويتحدد على إثره هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و23 الشهر الجاري، فيما تم تحديد 25 الشهر الجاري موعداً للمباراة النهائية.