أحدث تقنيات التحكيم في نهائي الكأس بين شباب الأهلي والشارقة

أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة" إكس" عن استخدام أحدث تقنيات التحكيم في المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، بين فريقي شباب الأهلي والشارقة، المقررة في التاسع من مايو الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتشمل هذه التقنيات نظام الحكم الفيديو المساعد "الفار" مع خطوط تسلل افتراضية بجانب كاميرا خط المرمى وكاميرتان مثبتتان على طرفي الملعب أمام خط المرمى فضلا عن وجود كاميرا الحكم وهي مجهزة خصيصا ليستخدمها الحكم أثناء المباراة لتسجيل مختلف الإجراءات الفنية المتخذة إضافة إلى تقنية تساعد حكم المباراة في الإعلان العام لقرارا الحكم وذلك بعد مراجعة أي حالة تحكيمية مع حكم الفيديو ويعلن الحكم عن قراره النهائي عبر نظام البث العام في الملعب ويبث على الشاشات.