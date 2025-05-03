صدارة «الهواة».. هدف دبا من لقاء «مجد»

يستضيف فريق «مجد» منافسه دبا عند الساعة 18:05 من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الدرجة الأولى، وتقام المباراة في استاد طحنون بن محمد في نادي العين.

ويطمح دبا إلى تحقيق الفوز للوصول لصدارة الترتيب، حيث يبلغ رصيده 46 نقطة في المركز الثاني خلفاً للظفرة المتصدر بـ47 نقطة، إذ يريد استغلال عدم خوض الظفرة للمنافسات في الجولة الحالية، ما سيجعل دبا أمام فرصة ثمينة لصدارة الترتيب حال الفوز. بالمقابل سيخوض «مجد» المباراة بهدف عدم الخسارة كونه ينافس على البقاء، إذ يبلغ رصيده 15 نقطة في المركز 13.

وفي مباراة ثانية يخوض فريق «غلف إف سي» مواجهة مهمة أمام مستضيفه الجزيرة الحمراء في توقيت المباراة الأولى نفسه، وعينه على تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه بالبقاء، إذ يبلغ رصيده سبع نقاط في المركز الأخير، مقابل 20 نقطة للجزيرة الحمراء في المركز 12.

وتستكمل منافسات الجولة يوم غدٍ بإقامة أربع مباريات، يلتقي فيها الإمارات مع الفجيرة، ومصفوت مع «غلف يونايتد»، والعربي مع الحمرية، وحتا مع الذيد.

وتتميز مباريات الغد بأنها ستكون مصيرية للفجيرة والعربي، إذ إن فقدان النقاط سيبعدهما عن المنافسة على الصعود لدوري المحترفين بشكل كبير، حيث يبلغ رصيد العربي 42 نقطة في المركز الثالث، بينما لدى الفجيرة 39 نقطة في المركز الخامس.