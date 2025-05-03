محرز يحذر اللاعبين من التراخي في نهائي آسيا

طالب الجزائري رياض محرز جناح الأهلي السعودي زملاءه في الفريق بتجنب التراخي مع سعي الفريق إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم لأول مرة عندما يواجه كاواساكي فرونتال الياباني اليوم.

ويسعى الفريق الذي يتمتع بميزة لعب النهائي أمام جماهيره على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، للنجاح في محاولته الثالثة لرفع الكأس بعد خسارته في النهائي عامي 1986 و2012.

ويدخل الأهلي الذي يضم بين صفوفه مجموعة لاعبين مميزين أمثال محرز وروبرتو فيرمينو وإيفان توني، المباراة النهائية، باعتباره المرشح الأوفر حظاً للفوز، لكن الجناح الجزائري شدد على ضرورة اغتنام الفرصة التي سنحت أمام فريقه في النهائي. وقال محرز: «عندما تلعب هذا النوع من البطولات فإنك تكون مستعداً للفوز، خصوصاً عندما تلعب على أرضك».