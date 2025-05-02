لقب دوري الأردن بين الوحدات والحسين إربد

يُسدل الستار على هوية بطل الدوري الأردني لكرة القدم، غداً، حين يتواجه الوحدات المتصدر وملاحقه الحسين إربد مع الرمثا وشباب الأردن توالياً في المرحلة الأخيرة.

ويحتاج الوحدات إلى 51 نقطة للفوز على الرمثا والتتويج باللقب للمرة الـ18 في تاريخه، بينما يحتاج الحسين إربد إلى 50 نقطة للفوز على شباب الأردن، وانتظار تعثر الوحدات بالتعادل أو الخسارة، للمحافظة على اللقب الذي توّج به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ويقود الوحدات المدرب التونسي، قيس اليعقوبي، الذي حقق منذ توليه المهمة خلفاً للمدرب الوطني، رأفت علي، ستة انتصارات مقابل تعادل وحيد، من دون أن يعرف طعماً للخسارة.