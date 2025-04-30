البطائح بطل دوري الصالات

فاز فريق البطائح بدرع دوري كرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2024-2025 بعد فوزه على خورفكان برباعية نظيفة، اليوم الأربعاء، بعدما كان قد هزمه ذهاباً 4-3.

وسجل اهداف المباراة البرازيلي جوستافو مارتينيس هدفين (20+2) و(40+4) وأضاف مواطنه هاجو سانتوس هدفا (40+2)، والمقيم السوداني عبدالقادر صديق (40+12).

وتوج عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة الصالات ابراهيم النمر الفائزين بحضور رئيس مجلسي إداراة نادي البطائح حمد بن حمودة الكتبي، ورئيس مجلس إدارة خورفكان سالم النقبي.

ويعد الفوز الرابع للبطائح بدرع الدوري منذ مشاركته في كرة الصالات واللقب الثالث الذي يحققه في الموسم الحالي بعدما كان قد فاز بكأس السوبر وكأس الإمارات، وعززهما بدرع الدوري ما قاده لتحقيق العلامة الكاملة لبطولات لجنة كرة الصالات، كما وقاد الفوز الحالي مدرب البطائح عدنان الهولي لتحقيق رقم قياسي جديد متمثلا بفوز فريقه باللقب الـ 13 خلال مسيرته مدرباً في الصالات إضافة إلى فوزه بـ 19 مباراة نهائية.