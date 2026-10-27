باريس يفوز على دبي لكرة السلة في الدوري الأوروبي

خسر فريق دبي لكرة السلة، أمام ضيفه باريس الفرنسي، بنتيجة 93-99، في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة كوكاكولا أرينا بدبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ".

ويُعد هذا الفوز الأول لفريق باريس على دبي لكرة السلة منذ مشاركة الأخير في البطولة الأوروبية، وهي الخسارة الثانية لفريق دبي على ملعبه، ليتوقف رصيده عند 5 انتصارات مقابل 3 خسائر في المسابقة.