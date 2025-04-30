العاجل: صدارة شباب الأهلي المنفردة وراء تراجع الاستعانة بـ «الصافرة الأجنبية»

قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، إن هناك أكثر من سبب وراء عزوف أندية كبيرة عن الاستعانة بالصافرة الأجنبية في المباريات المتبقية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، أهمها ابتعاد فرق كبيرة عن المنافسة على الدوري، مثل الوحدة والوصل والعين والجزيرة، بجانب الشارقة الذي بدأت فرصته في المنافسة تتقلص بعد أن انفرد شباب الأهلي بالصدارة بفارق 11 نقطة عن الشارقة الوصيف، وكذلك التكاليف المالية الكبيرة لاستقطاب حكم أجنبي، التي تبلغ 170 ألف درهم للمباراة الواحدة.

وأضاف العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «في بداية الموسم تكون حظوظ الفرق الكبيرة متقاربة في المنافسة على اللقب، لذلك كان بعضها يستعين بالتحكيم الأجنبي، لكن حظوظ بعضها تراجع حالياً، وهو ما يعني أن (الصافرة الأجنبية) لن تكون حاضرة إلا في حال كانت هناك مباريات نهائية، خصوصاً نهائي كأس رئيس الدولة». وتبرز في الجولات الأربع المتبقية من الدوري ثماني مباريات من العيار الثقيل، كانت مرشحة لوجود الصافرة الأجنبية فيها، لكن بعد اقتراب شباب الأهلي من حسم لقب الدوري تراجعت نسبة الاستعانة بأطقم تحكيم من الخارج لإدارة هذه المباريات.

والمباريات الثماني، التي كانت مرشحة لوجود الصافرة الأجنبية، هي: الوصل مع شباب الأهلي، والعين مع الجزيرة، والوحدة مع الشارقة، في الجولة الـ23، والنصر مع شباب الأهلي، والشارقة مع العين في الجولة الـ24، والوحدة مع الجزيرة في الجولة الـ25، والجزيرة مع شباب الأهلي، والشارقة مع الوصل في الجولة الـ26 والأخيرة من مسابقة الدوري وظهرت الصافرة الأجنبية آخر مرة في مباراة الجزيرة مع الشارقة المؤجلة من الجولة الـ16 التي أقيمت يوم الأحد الماضي التي انتهت بالتعادل 1-1، فقد قادها طاقم تحكيم من رومانيا بقيادة الحكم الدولي كوفاكس استفان.