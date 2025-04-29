صلاح لمدربه: شكراً لإعفائي من الدفاع

شكر الهداف المصري، محمد صلاح، مدربه الهولندي، أرنه سلوت، على تحريره من المهام الدفاعية، وذلك في تغيير أسهم في تعزيز مردوده الهجومي الاستثنائي هذا الموسم، وقيادته فريقه ليفربول إلى الفوز بلقبه الـ20 في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر صلاح لائحتَي هدافي الدوري بـ28 هدفاً، وأفضل صانعي الأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، مع بقاء أربع مراحل على نهاية الدوري الذي حُسِم لقبه لمصلحة ليفربول، أول من أمس، بعد فوزه على ضيفه توتنهام 5-1.

وعما إذا لعب سلوت - الذي حلّ في بداية الموسم بدلاً من الألماني يورغن كلوب - دوراً في تحسين مردوده الهجومي، قال صلاح لشبكة «سكاي سبورتس»: «حسناً، أنتم ترون الأرقام»، وأضاف: «الآن، لم أعد بحاجة إلى الدفاع كثيراً».