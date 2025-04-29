عموتة: حصولي على لقب مع الجزيرة في أول موسم نتيجة جيدة

أكّد مدرب نادي الجزيرة، المغربي الحسين عموتة، أنه يشعر بالرضا عن حصيلة فريقه في الموسم الأول له معه، بعد تتويجه بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عقب فوزه على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جرت الشهر الجاري.

وقال عموتة لـ«الإمارات اليوم»، إن الجزيرة واجه صعوبات عدة على مدار الموسم، موضحاً: «أرى أن الفوز بلقب كأس المحترفين يُعدّ نتيجة جيدة ومقبولة في الموسم الأول لي مع الفريق، خصوصاً أن النادي شهد تغييرات جذرية عدة وظروفاً صعبة بسبب الغيابات».

وأضاف: «الجزيرة يلعب منذ بداية الموسم بأربعة لاعبين أجانب فقط، بسبب غياب كريم رقيق، ولاشك أن ذلك من العوامل المؤثرة بشكل كبير، كما غاب كل من محمد العطاس وأحمد محمود لانضمامهما إلى الخدمة الوطنية».

وتابع: «خسرنا خدمات محمد ربيع وريتشارد أكونور لمدة ثلاثة أشهر، لذا فإن هذا العدد من الغيابات أسهم بشكل واضح في تراجع أداء الفريق وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري، وهو ما يجعلني أؤكد أن الفوز بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يُعدّ نتيجة جيدة، وذلك بأن يحصد الفريق لقباً في الموسم على أقل تقدير، وأرى أنه ستكون هناك تحضيرات جيدة تجعل الفريق يظهر بشكل أفضل في الموسم المقبل».

وتحدث الحسين عموتة عن مباراة الجزيرة والشارقة التي انتهت بالتعادل (1-1)، والتي أُقيمت أول من أمس، وهي مؤجلة من الجولة الـ16، ونفى أن يكون الفريق ليس لديه حافز لخوض مباريات دوري أدنوك للمحترفين بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، وقال: «لا أرى أن الفريق يخوض المباريات من دون حافز لتحقيق الفوز، وأؤكد أنه كانت هناك رغبة كبيرة من الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق الانتصار على الشارقة».

وواصل: «لعبنا بشكل جيد، وأحرزنا الهدف الأول، لكننا أهدرنا العديد من الفرص لتعزيز تقدمنا في النتيجة».

وتابع: «في الوقت الذي كان بإمكاننا إضافة الهدف الثاني، ارتكبنا خطأ قبل نهاية الشوط الأول، وأحرز الشارقة هدف التعادل، وفي الشوط الثاني واصلنا صناعة الفرص وعدم استغلالها، وأهدرنا فرصتين قبل نهاية اللقاء ولم نستغلهما بالشكل الصحيح، لذلك انتهت المباراة بالتعادل، وليس بسبب أنه لا يوجد حافز للفريق لتحقيق الفوز».

أما بالنسبة إلى بدء استعدادات الجزيرة للموسم المقبل، واختيار وجهة الفريق بشأن معسكر الإعداد، واختيارات اللاعبين وإمكانية إجراء تعديلات في قائمة اللاعبين الأجانب، قال: «حتى الآن ننتظر نهاية الموسم لكي يتم اتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة النادي، حتى ينافس على الألقاب في الموسم المقبل».