الشارقة يجدد عقد كامارا.. «رجل الحلول المستحيلة»

أعلن نادي الشارقة لكرة القدم تجديد عقد لاعب الفريق عثمان كامارا للاستمرار في صفوف الفريق بعد الأداء الفني المتطور الذي ظل يقدمه في الفترة الماضية ومثل أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "رجل الحلول المستحيلة وصاحب بصمة الدقائق الأخيرة، (الملك) يمدد عقد القناص عثمان كامارا ليستمر في التألق بقميص نادي الشارقة".

يذكر أن كامارا ساهم بشكل مباشر في تأهل الشارقة إلى المباراة النهائية لـ"دوري أبطال آسيا 2" المقررة في 18 مايو المقبل مع فريق ليون سيتي السنغافوري.