شباب الأهلي يقسو على النصر في دوري السلة
قسا فريق السلة في نادي شباب الأهلي على منافسه النصر، وفاز عليه بفارق 30 نقطة (83-53)، في المباراة التي جمعتها، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة، لحساب الجولة الافتتاحية في إياب الدور النهائي لبطولة الدوري، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة شباب الأهلي أيضاً بنتيجة (90-85).
وعلى الصالة ذاتها، نجح صاحب الضيافة، فريق نادي الشارقة، في رد اعتباره، والفوز على جاره البطائح بنتيجة (106-97)، مع العلم بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لمصلحة البطائح بواقع (97-80).
وحافظ شباب الأهلي على صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة، ورصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الشارقة، فيما واصل النصر والبطائح شراكتهما على صعيد المركز الثالث برصيد خمس نقاط.
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