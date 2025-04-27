«الجودو» يرفع رصيده إلى 3 فضيات في «آسيوية تايلاند»

رفع منتخب الإمارات للجودو رصيده إلى ثلاث ميداليات فضية في ختام مشاركته في بطولة آسيا للكبار التي نظمها الاتحاد التايلاندي، في العاصمة بانكوك، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة.

وحصد ظفار كوسوف فضية «وزن تحت 100 كجم»، بعد خسارته في النهائي أمام البحريني سادرودينوف، وأحرز محمد يزبيك فضية «وزن تحت 73 كجم»، بعد خسارته في النهائي أمام الأوزبكي أحمدوف شاكروف، ليصبح رصيد منتخبنا 3 فضيات بعد فوز اللاعبة بشيرات خرودي بالفضية الأولى في افتتاح البطولة.

وعلى صعيد بقية المنافسات جاء طلال شفيلي خامساً في «وزن تحت 81 كجم»، في نزال التأهل للمنافسة على «البرونزية»، بخسارته أمام الطاجيكي مخمادوف بكوف، إثر الإصابة خلال نزاله الثاني أمام الصيني تشاو يونج.

وتفوق عمر معروف بالضربة القاضية على كل من شين هنج، وبختيورف شوخور، وصولاً إلى نصف نهائي منافسات الوزن الثقيل، إلا أنه خسر أمام الطاجيكي تيمور بسبب «إصابة القدم».