بشيرات تهدي الإمارات فضية آسيا للجودو

أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للجودو، بشيرات خرودي، أول ميدالية فضية آسيوية للإمارات في بطولة آسيا للجودو للكبار، التي تختتم منافساتها غداً في مركز المؤتمرات والمعارض بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة من 30 دولة.

وجاءت فضية بشيرات، في منافسات وزن تحت 52 كغم، بعد أداء مميز قادها إلى النهائي، قبل أن تخسر أمام اليابانية المصنفة الأولى فيشرو كوكورو بنتيجة 0-2.

وشهد مراسم التتويج عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي ورئيس البعثة الدكتور ناصر التميمي، وعضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمينة صندوق الاتحاد الآسيوي للجودو أمل بوشلاخ.

وشهدت البطولة أيضاً تأهل اللاعب محمد يزبيك، إلى الدور النهائي في وزن تحت 73 كغم، بعد فوزه على لاعبي ماكاو، وطاجيكستان، والهند، كما تأهل طلال شفيلي، إلى النهائي ذاته بعد فوزه على لاعبي الصين، وأوزبكستان.

وودّع اللاعب كريم عبداللطيف، المنافسات بعد خسارته أمام بطل الصين، فيما تجاوز عمر معروف، الدور التمهيدي في وزن تحت 81 كغم، قبل أن يخسر في الدور الثاني أمام لاعب كازاخستان.