دوري الدرجة الأولى.. العربي يصعد للمركز الثالث

استعاد فريق العربي نغمة الانتصارات محققاً الفوز على مضيفه الجزيرة الحمراء (2-1) اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى، ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وسجل أهداف العربي النيجيري فيكتور شينايميريم في الدقيقة (16)، وماجد أحمد (19)، وللجزيرة الحمراء عمر ياسين (78).

وفاز الحمرية على مصفوت (3-2) حيث سجل للفريق الفائز عبدالله ابراهيم (38)، والكونغولي دوما ديو سيت (65)، والمغربي عصام سحيتيت (90+7)، فيما أحرز هدفي مصفوت يوسف النويري (42) والغامبي ابريماجينغ (79) ليصبح رصيد الحمرية 22 نقطة في المركز العاشر، ومصفوت 24 نقطة في المركز التاسع.

وفاز الذيد على "مجد" (2-1) وسجل للفريق الفائز البرازيلي لوكاس سيلفا (70)، ومواطنه ريجس توساتي (82)، ولفريق "مجد" احمد الحمادي (86).

واصبح رصيد الذيد 29 نقطة في المركز الثامن و"مجد" 15 في المركز 13.