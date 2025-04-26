أبوناموس: لعبت في 8 مراكز.. ومقاعد البدلاء طورت مهاراتي

قال لاعب فريق كلباء، الفلسطيني أحمد أبوناموس، إن مشاركته بوصفه لاعباً بديلاً في أغلب المباريات عادت عليه بنفع من الناحية الفنية، على الرغم من أن طموحه دائماً هو اللعب في التشكيل الرئيس منذ أن كان لاعباً في صفوف بني ياس قبل انضمامه إلى فريق كلباء في بداية الموسم الجاري، مبيناً أنه لعب في ثمانية مراكز داخل الملعب، ليس من بينها مركزا حارس المرمى وقلب الدفاع.

وأوضح أبوناموس لـ«الإمارات اليوم»: «مركزي الأساسي هو مهاجم صريح، لكنني لم أحصل على فرص كثيرة للعب في هذا المركز الذي أحبه وأتألق فيه منذ أن كنت لاعباً في صفوف بني ياس، بسبب التألق الدائم للاعب الوصل الحالي، البرتغالي جواو بيدرو، عندما كان يلعب في صفوف بني ياس، لذلك بقيت في مقاعد البدلاء، بينما كان المدربون يدفعون بي في مراكز أخرى، حيث لعبت في ثمانية مراكز من بينها مركز المهاجم وصانع الألعاب، ومركز الجناح والارتكاز وظهير أيمن، وأخيراً مع كلباء في مركز الظهير الأيسر، وهو الأمر الذي أسهم في تطوّري فنياً».

وتمنّى أبوناموس أن يعود للعب في مركزه الأساسي (المهاجم)، معبراً عن سعادته بلقب «الجوكر» الذي أطلقه عليه بعض المدربين والمقربين منه.

وتابع: «اللعب بديلاً لدقائق ليست كثيرة كان يعطيني دافعاً أكبر لتقديم الأفضل في الملعب، وفي أغلب المشاركات سجلت في الدقائق الأخيرة وأسهمت في صناعة أهداف أخرى، وأعتز بهدف سجلته مع بني ياس كبديل قبل نهاية المباراة بقليل وقاد (السماوي) إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بينما كان هدفي في مرمى الشارقة خلال موسم 2020-2021 الأجمل، بعد مراوغة خمسة لاعبين، وتسجيل هدف على طريقة مارادونا».

وشدد على أنه لا ينزعج في حال جلس على مقاعد الاحتياط لأكثر من مباراة، ويرى ذلك طبيعياً.

وبشأن موسم كلباء الحالي والمنافسة على البقاء، أكد أبوناموس أن فريقه متمكن ويمتلك لاعبين جيدين من المواطنين والأجانب والمقيمين، وجهازين فني وإداري مميزين، وقال: «لا يمكن الحديث عن كلباء وأنه أحد الفرق التي تنافس على البقاء، فهو فريق يتمتع بإمكانات عالية ولاعبين مميزين، ومن المؤكد أنه سيُنهي الموسم في مركز متقدم، على الرغم من سلسلة النتائج غير المرضية التي تعرض لها في جولات ماضية، وطموحي أن أسهم في تحقيق بطولة مع كلباء في الموسم المقبل».

وأشاد أبوناموس بالمردود الفني العالي الذي قدّمه «النمور» في مباراته مع شباب الأهلي في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري، مؤكداً أن فريق كلباء سيتغلب على الظروف الصعبة التي تلازمه.

ويوجد فريق كلباء في المركز العاشر بقائمة ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 25 نقطة بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

وكشف اللاعب أنه تلقى دعوات مستمرة لتمثيل منتخب فلسطين، لكنه لم يلتحق به، كونه مسجلاً في سجلات اتحاد الكرة الإماراتي على أنه من مواليد الدولة، وسيفقد فرصة الاستمرار مع الأندية الإماراتية في حال مثّل منتخب فلسطين، وأنه شرح ذلك لمسؤولي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، متمنياً اللعب لصالح منتخب الإمارات ورد الجميل للكرة الإماراتية، مشيراً إلى أنه كان في تجمعات منتخب الإمارات الأولمبي سابقاً، لكن فرصته لم تكتمل بتمثيل «الأبيض».