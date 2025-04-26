سلة شباب الأهلي تطلب «النصر» لتأكيد صدارة الدوري

يطلب فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي تكرار فوزه الذي حققه مساء الجمعة الماضي على النصر، بنتيجة (90-85)، في المباراة التي تجمعهما في الثامنة من مساء اليوم على صالة نادي الشارقة، في افتتاح إياب الدور النهائي لبطولة الدوري العام، فيما يقام على الصالة ذاتها، ولكن عند السادسة مساء، لقاء صاحب الضيافة الشارقة أمام البطائح، في مباراة يبحث من خلالها «الملك» عن رد الدين بعد خسارته ذهاباً بواقع (80-97).

ويسعى شباب الأهلي إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدور النهائي، وخطف انتصاره الرابع على التوالي، والوصول إلى النقطة الثامنة، فيما يتطلع النصر الموجود في المركز الثالث مع البطائح برصيد أربع نقاط لكل منهما، إلى مواصلة صحوته وتسجيل انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه الأربعاء الماضي في ختام ذهاب الدور النهائي على البطائح بنتيجة (94-84).

بدوره يبحث الشارقة وصيف الترتيب العام عن نقطته السابعة، وانتظار هدية من النصر بفوزه على شباب الأهلي المتصدر، للدخول مجدداً في شراكة على الصدارة، خصوصاً أن الشارقة اختتم مواجهاته في ذهاب الدور النهائي بالخسارة أمام شباب الأهلي بصعوبة بنتيجة (79-86).

وعلى الطرف الآخر، يدرك البطائح أهمية تكرار فوزه على الشارقة، للحفاظ على آماله للمنافسة على اللقب.