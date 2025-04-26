اتحاد الكرة يُناقش العمليات الإعلامية والبث التلفزيوني لنهائي الكأس

استعرض اتحاد كرة القدم الجوانب الإعلامية والبث التلفزيوني الخاصة بالمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، المقررة يوم 9 مايو المقبل، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، والتي ستجمع بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها فريق عمل الاتحاد إلى موقع المباراة، بمشاركة ممثلين عن قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية من مخرجين ومهندسين ومسؤولي إنتاج، حيث تم الاطلاع على كل الترتيبات المتعلقة بالبث التلفزيوني، إلى جانب مناقشة العمليات الإعلامية المصاحبة للمباراة والفعاليات المرافقة للنهائي.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحافي أن الزيارة شملت الاطلاع على مواقع الاستوديوهات التحليلية وكبائن المعلقين، ومواقف السيارات، ومواقع عربات النقل التلفزيوني، بما يضمن الجاهزية الكاملة لتغطية الحدث بأفضل صورة ممكنة.

وجاء في البيان: «تأتي هذه الجهود في إطار حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على توفير أعلى معايير الجودة في النقل والتغطية الإعلامية للمباراة النهائية، وتمكين القنوات الرياضية من التحضير المسبق لتقديم محتوى إعلامي مميز، يتناسب مع أهمية المباراة التي يُتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير، نظراً للمستوى الفني المرتفع الذي يقدمه الفريقان هذا الموسم».