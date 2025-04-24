شباب الأهلي يطير فرحاً بالاقتراب من درع الدوري

اقترب شباب الأهلي خطوة إضافية من الفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه السهل على خورفكان (4-0)، أمس، في ختام الجولة الـ22.

وصالَح شباب الأهلي جمهوره بالانتصار العريض، بعد أيام من خسارته «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام الجزيرة (1-2)، مسجلاً فوزه الـ17 في الدوري من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

ورفع «فرسان دبي» رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن الشارقة صاحب المركز الثاني الذي كان قد فاز في الجولة نفسها على عجمان برباعية نظيفة. وافتتح مؤنس دبور التسجيل لمصلحة شباب الأهلي «38»، قبل أن يُضيف البديل سردار آزمون الهدف الثاني بعد نزوله مباشرة «64»، ثم كوان سانتوس «67»، وفيدريديكو كارتابيا من ضربة جزاء «80».

وشهدت المباراة طرد مدافع خورفكان محمد شاكر «18» لعرقلته حارب عبدالله وهو في طريقه للانفراد بالمرمى. ورغم النقص العددي الذي حلّ على خورفكان فإنه قد سنحت له فرصة التسجيل من انفراد مورتي، لكنه سدد خارج المرمى، ولم يستطع خورفكان أن يتماسك في الشوط الثاني بعد الضغط المتواصل الذي فرضه أصحاب الأرض، خصوصاً بعد نزول الثنائي سردار آزمون وكارتابيا.

وأشعل الوصل الصراع على المقعد المؤهل لدوري أبطال آسيا بفوزه خارج أرضه على البطائح (3-1)، رافعاً رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الثالث، متقدماً بفارق الأهداف على الوحدة (لعب مباراة واحدة أقل)، ورغم البداية القوية للبطائح بأفضل صورة ممكنة وتقدمه بهدف أولريش ميلكي «5»، فإن الوصل اصطاد شباك الحارس إبراهيم عيسى بهدف سياكا سيديبي «38»، وأتبعه بهدف التقدم عبر فابيو ليما «45».

وفي الشوط الثاني ندرت المحاولات الهجومية، وعلى الرغم من استحواذ البطائح على الكرة فإن البديل كايو كانيدو سجل الهدف الثالث من انفراد بالمرمى «90+1»، والذي حمل الرقم 100 لكايو خلال مسيرته في الدوري.

وأفسد كلباء على مضيفه الجزيرة فرحة فوزه أخيراً بكأس رابطة المحترفين بتغلبه عليه (2-1)، وكان صاحب الأرض البادئ بالتهديف عن طريق ميلو الذي استثمر عرضية محمد النني وسددها على يسار الحارس سلطان المنذري «24»، وردّ كلباء بهدف التعادل بواسطة مهدي قائدي الذي أكمل كرة سامان قدوس التي ارتدت إليه من القائم «45+2»، وحضر مهدي قائدي في توقيت مثالي، عندما سدد كرة صاروخية، فشل حارس الجزيرة علي خصيف في إبعادها مسجلاً هدف الفوز لكلباء «86».