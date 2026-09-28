علاء الدين زهير: الدفاع القوي مفتاح انتصارات «الأبيض»

أكد مدافع المنتخب الإماراتي علاء الدين زهير أن المحافظة على نظافة شباك «الأبيض» تسهم بشكل كبير في تحقيق الانتصارات، مشيراً إلى أن الاستقرار الدفاعي يمنح اللاعبين في الخط الأمامي مساحة أكبر من التركيز على صناعة وتسجيل الأهداف.

وقال زهير: «كلما خرجنا من المباريات بشباك نظيفة، أصبحت مهمتنا في تحقيق الفوز أسهل، لأننا نمنح أنفسنا فرصة أكبر لحسم المباراة بهدف أو أكثر، كما أن ذلك يساعد المهاجمين على التركيز بصورة أكبر في الجانب الهجومي».

وأضاف: «العمل الدفاعي مسؤولية جميع اللاعبين وليس المدافعين فقط، ونحن نحاول أن نحافظ على تركيزنا طوال المباراة، لأن عدم استقبال الأهداف يمنح الفريق الثقة ويجعل اللاعبين أكثر هدوءاً في التعامل مع الفرص التي تتاح لهم».

وتابع: «نحن سعداء بالمستوى الذي نقدمه، لكن الأهم أن نواصل العمل بالتركيز نفسه، لأن البطولة لم تنتهِ بعد، وهدفنا أن نحقق أفضل نتيجة ممكنة ونواصل إسعاد جماهيرنا».

وأشار إلى أن الانضباط الدفاعي يمثل أحد مفاتيح نجاح المنتخب، وقال: «كلما حافظنا على شباكنا نظيفة، زادت ثقتنا بأنفسنا، وأصبح بإمكان اللاعبين في المقدمة اللعب بأريحية وتركيز أكبر، وهذا في النهاية يساعد الفريق على تحقيق الانتصارات».

وشدد مدافع المنتخب الاماراتي على أن الضغوط الإعلامية والجماهيرية وترشيحات «الأبيض» للمنافسة على لقب «خليجي 27» لا تمثل ضغطاً إضافياً على اللاعبين.

وقال: «في النهاية، نحن نركز على عملنا داخل الملعب، ولا نشعر بأن ترشيحات الإعلام والجماهير والسوشال ميديا للمنتخب الإماراتي للفوز باللقب تضع علينا ضغطاً إضافياً، فنحن نعمل بشكل جيد ونقدم كرة قدم طيبة، وجميع اللاعبين يعملون كيد واحدة».