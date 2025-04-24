13 رامياً يمثلون المنتخب في البطولة العربية بالقاهرة

يشارك المنتخب الوطني للرماية في البطولة العربية التي انطلقت في القاهرة أول من أمس، بتنظيم الاتحاد المصري، وإشراف الاتحاد العربي، بمشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة عربية، تشمل المنافسات فئات البندقية والمسدس الهوائي، والخرطوش.

ويمثل المنتخب في البطولة، التي تستمر حتى الأول من مايو المقبل، 13 رامياً ورامية في الفئات المختلفة، بطموحات المنافسة على المراكز الأولى بعد مراحل متدرجة من الإعداد.

وأكد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي عضو الاتحاد الدولي للرماية، المهندس دعيج العتيبي، حرص الاتحاد العربي على نجاح البطولة وتميزها، لأنها تعد من الركائز الأساسية في تطور رياضة الرماية على المستوى العربي، والارتقاء بقدرات الرماة العرب، وتعزيز التقارب والمحبة بينهم، وصولاً إلى مستوى التنافسية العالمية.

وأثنى على الترتيبات الكبيرة، والجهود الملموسة للاتحاد المصري في اتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية، واستقبال وفود الدول المشاركة، والعمل على توفير المتطلبات الداعمة لنجاحها.

وأوضح العتيبي أن هذه البطولة تمثل فعالية مهمة ضمن روزنامة الاتحاد العربي من البطولات المقررة في الموسم الحالي، وتسهم بدرجة كبيرة في الارتقاء بالمستويات الفنية للرماة، من خلال الاحتكاك، وصقل المهارات، وتوقع منافسة قوية تعزز نجاحها.