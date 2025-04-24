زهير: مصدوم من التعادل مع العروبة

كشف مدافع الوحدة، علاء الدين زهير، عن صدمته من نهاية مباراة العروبة بالتعادل 1-1 في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن «العنابي» يجب ألّا يخسر نقاطاً بهذه الطريقة الغريبة، خصوصاً أنه كان الأفضل طوال المباراة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «صراحة لا أعرف ما أقول، أنا مصدوم من نتيجة المباراة، أضعنا العديد من الفرص، وسجلنا في آخر المباراة، وكان يفترض أن نسجل مبكراً، وألا نستقبل أي أهداف»، وأضاف: «خسارة ست نقاط في ثلاث مباريات أمر صعب، كان بالإمكان الاقتراب من المركز الثاني أيضاً لو نجحنا في الحصول على نقاط مباراة العروبة».

ويحتل الوحدة المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 21 مباراة، متأخراً عن الشارقة الوصيف بفارق سبع نقاط.

وتابع: «لدينا مباريات صعبة أبرزها أمام شباب الأهلي والشارقة.. الوحدة سيكون حاضراً دائماً بقوة أمام الفرق المنافسة، والمباريات الكبيرة، وأمام العروبة وبصراحة كان الأمر غريباً، وأعتذر لجمهور الوحدة على التعادل بهذا الشكل». وخاض علاء الدين زهير مع فريقه هذا الموسم 18 مباراة، أحرز خلالها هدفاً واحداً.