الشارقة إلى سنغافورة 13 مايو استعداداً لـ «نهائي آسيا 2»

وجد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتغيير ملعب المباراة النهائية بين الشارقة وفريق ليون سيتي السنغافوري في دوري أبطال آسيا للأندية 2، المقررة يوم 18 مايو المقبل، ارتياحاً كبيراً في أوساط القلعة الشرقاوية، بعدما كان النادي قد تقدم بخطاب رسمي في هذا الخصوص إلى الاتحاد القاري عبر اتحاد الكرة الإماراتي، في حين قال مدير فريق الشارقة، بدر أحمد الحمادي، إن هناك ارتياحاً نوعاً ما لقرار الاتحاد الآسيوي بتغيير ملعب المباراة، من ملعب «جالان بيسار» الذي يعتمد على النجيل الاصطناعي، إلى ملعب «بيشان» الذي يعتمد على النجيل الطبيعي، مشيراً إلى أنه وصل إلى سنغافورة، أمس، لتفقد الملعب الذي ستقام عليه المباراة النهائية، وكذلك الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الشارقة، بجانب ملاعب التدريبات من أجل رفع تقرير كامل لمدرب الشارقة، أولاريو كوزمين، بهذا الخصوص، في حين بدأ نادي الشارقة تكثيف تحركاته، بهدف تجهيز الفريق وتحضيره بشكل جيد من الجوانب كافة لهذه المباراة، طمعاً في الفوز باللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه.

وقال بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «بعد الجلوس مع مدرب الفريق والتشاور معه، فقد تقرر أن تسافر بعثة الشارقة إلى سنغافورة يوم 13 مايو المقبل، أي بعد مباراة الفريق أمام العين يوم 12 من الشهر ذاته ضمن الجولة الـ24 للدوري، وذلك استعداداً للمباراة النهائية».

وأضاف بدر أحمد: «الشارقة سيخوض معسكر إعداد في سنغافورة لمدة أربعة أيام للتعود على الطقس هناك، والتدرب على ملعب المباراة (بيشان)، والتهيئة الكاملة للاعبين بعيداً عن أي ضغوط نفسية، وبحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية في نهائي أبطال آسيا 2».

من جانب آخر، قال بدر أحمد تعليقاً على الفوز الكبير الذي حققه الفريق على عجمان أول من أمس بأربعة أهداف نظيفة ضمن الجولة الـ22 لدوري أدنوك للمحترفين «هذا الفوز يعطي اللاعبين دفعة معنوية عالية لتحقيق أفضل الطموحات، كما أن هذا الفوز أيضاً يجعل اللاعبين في قمة الجاهزية الفنية».

ويحتل الشارقة حالياً المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإماراتي برصيد 44 نقطة.

يذكر أن الشارقة كان قد أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم يطالب فيه بتغيير ملعب المباراة، نظراً إلى كونه غير مناسب لإقامة المباراة، إذ يعتمد على النجيل الاصطناعي، لكن نادي ليون سيتي أصدر بدوره بياناً رسمياً تمسك خلاله بإقامة المباراة على «ملعب جالان بيسار»، ورفض نقلها إلى أي ملعب آخر قبل أن يحسم الاتحاد القاري الجدل رسمياً بهذا الخصوص، ويقرر إقامة المباراة على ملعب «بيشان» ذي العشب الطبيعي، لكن هذا الملعب يتسع فقط لـ5000 متفرج، ويقع وسط المدينة وهو أشبه بملعب تدريبي، إذ تحيط به المباني والأشجار من جميع النواحي، باستثناء واجهة واحدة تحتوي على المدرجات.