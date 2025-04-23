شباب الأهلي يطير فرحاً بالاقتراب من درع الدوري

اقترب شباب الأهلي خطوة إضافية من الفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه السهل على خورفكان 4-0، الأربعاء، في ختام الجولة 22.

وصالح شباب الأهلي جمهور بالانتصار العريض بعد أيام من خسارته كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة 1-2، مسجلاً فوزه الـ17 في الدوري دون أن يتعرض إلى أي هزيمة.

ورفعت «فرسان دبي» رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن الشارقة صاحب المركز الثاني الذي كان قد فاز في الجولة نفسها على عجمان برباعية نظيفة.

وافتتح مؤنس دبور التسجيل لمصلحة شباب الاهلي «38»، قبل أن يُضيف البديل سردار أزمون الهدف الثاني بعد نزوله مباشرة «64»، ثم كوان سانتوس «67»، وفيدريديكو كارتابيا من ضربة جزاء «80».

وشهدت المباراة طرد مدافع خورفكان محمد شاكر «18» لعرقلته حارب عبدالله، وفي طريقه للانفراد بالمرمى.

ورغم النقص العددي الذي حلّ على الفريق إلا أنه سنحت له أقرب فرص هذا الشوط بعدما انفرد مورتي لكنه سدد خارج العارضة والقائمين.

ولم يستطيع خورفكان أن يتماسك في الشوط الثاني بعد الضغط المتواصل الذي فرضه أصحاب الأرض، خصوصا بعد نزول الثنائي سردار آزمون وكارتابيا.

وأشعل الوصل الصراع المقعد المؤهل لدوري أبطال آسيا بفوزه خارج أرضه على البطائح 3-1، رافعاً رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الثالث متقدماً بفراق الأهداف عن الوحدة (لعب مباراة واحدة أقل).

ورغم البداية القوية للبطائح بأفضل صورة ممكنة وتقدمه بهدف أولريش ميلكي «5»، إلا أن الوصل اصطاد شباك الحارس إبراهيم عيسى بهدف سياكا سيديبي «38»، وأتبعه بهدفي الفوز عبر فابيو ليما «45».

وفي الشوط الثاني ندرت المحاولات الهجومية رغم استحواذ البطائح على الكرة إلا أن البديل كايو كانيدو سجل الهدف الثالث من انفراد بالمرمى «90+1»، والذي حمل الرقم 100 لكايو خلال مسيرته في الدوري.

وأفسد كلباء على مضيفه الجزيرة فرحة فوزه أخيراً بكأس رابطة المحترفين بتغلب عليه 2-1، وكان صاحب الأرض البادئ بالتهديف عن طريق ميلو الذي استثمر عرضية محمد النني وسددها على يسار الحارس سلطان المنذري «24»، وردّ كلباء بهدف التعادل بواسطة مهدي قائدي الذي أكمل كرة سامان قدوس التي ارتدت إليه من القائم «45+2».

وحضر مهدي قائدي في توقيت مثالي، عندما سدد كرة صاروخية من خارج الصندوق، فشل حارس الجزيرة في إبعادها مسجلا هدف الفوز لكلباء «86».